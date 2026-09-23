Con Malvinas en agenda, Milei dará este miércoles su discurso ante la ONU



El presidente Javier Milei hablará este miércoles ante la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, en una presentación en la que se espera que el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas ocupe un lugar central.

La intervención está prevista cerca del mediodía de la Argentina. Milei figura como el octavo orador de la jornada y su exposición podría comenzar alrededor de las 11:45, aunque el horario está sujeto a la duración de los discursos anteriores.

Será la tercera presentación del mandatario argentino ante la Asamblea General desde que asumió la Presidencia.

Uno de los principales puntos de expectativa está puesto en Malvinas, luego de que durante las últimas semanas el Gobierno nacional endureciera su posición frente a las empresas que operan en las islas y anunciara nuevas medidas vinculadas con el reclamo de soberanía.

La presentación, además, llega después de un cruce diplomático entre Argentina y el Reino Unido. El primer ministro británico, Andy Burnham, hizo referencia al conflicto durante su intervención ante Naciones Unidas y el canciller argentino, Pablo Quirno, respondió posteriormente a sus declaraciones.

Desde el Gobierno evitaron adelantar el contenido completo de la exposición. Quirno señaló que prefieren esperar al discurso para conocer los ejes definitivos, aunque el reclamo por Malvinas aparece como uno de los puntos esperados.

Milei ya abordó la cuestión en sus anteriores intervenciones ante Naciones Unidas. En 2025 reiteró el reclamo argentino sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, y convocó al Reino Unido a retomar las negociaciones bilaterales de acuerdo con las resoluciones de la ONU.

La exposición forma parte de la agenda que el Presidente desarrolla esta semana en Nueva York. El martes participó del encuentro “Shield of the Americas”, realizado en el marco de la Asamblea General, y también recibió el premio Ohev Yisrael en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah.

Tras su paso por Naciones Unidas, Milei continuará con diferentes actividades políticas y económicas en Estados Unidos antes de emprender el regreso a la Argentina.