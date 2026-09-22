Diputados aprobó suprimir el prefijo "ex" para honrar a los Veteranos de Malvinas

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un proyecto destinado a suprimir el uso del prefijo “ex” y cualquier otra expresión en tiempo pretérito al referirse a los héroes de la contienda de 1982.

La iniciativa busca desterrar un término considerado devaluatorio e injusto para quienes no cumplieron un rol transitorio, sino que corporizan de por vida el honor de haber estado en el frente de batalla defendiendo los intereses supremos de la patria.

Durante el debate se remarcó la imperiosa necesidad de que la provincia asuma un rol pionero en el respeto lingüístico e institucional hacia el colectivo de exsoldados.

Los legisladores coincidieron en que la utilización del concepto de "veteranos" sin atenuantes reivindica la magnitud del sacrificio realizado en las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, evitando que se ningunee la entrega de toda una generación que puso su vida en riesgo por el pabellón nacional.

El proyecto pasa al Senado en revisión.