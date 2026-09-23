Encuesta nacional: los 26 dirigentes medidos terminaron con imagen negativa

Una nueva encuesta nacional de la Universidad de San Andrés (UdeSA) mostró un escenario de fuerte desgaste de la dirigencia política argentina: ninguna de las 26 figuras evaluadas consiguió más opiniones positivas que negativas.

El relevamiento forma parte de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP) y fue realizado entre el 3 y el 8 de septiembre, sobre una muestra de 1.004 entrevistas a nivel nacional.

El estudio incluyó referentes del Gobierno nacional, dirigentes de diferentes sectores de la oposición y también figuras que comenzaron a aparecer en la discusión pública de cara a 2027.

Una característica atravesó prácticamente todo el relevamiento: incluso las figuras con mayores porcentajes de valoración favorable registraron al mismo tiempo niveles superiores de rechazo. Patricia Bullrich, Javier Milei, Axel Kicillof, Cristina Fernández de Kirchner y Myriam Bregman estuvieron entre los nombres con porcentajes relevantes de imagen positiva, pero ninguno consiguió revertir el balance desfavorable.

La encuesta también detectó fuertes niveles de rechazo sobre otros dirigentes de diferentes espacios políticos, mientras que algunos de los nombres incorporados al estudio registraron porcentajes elevados de desconocimiento, un factor que condiciona la comparación directa de sus resultados.

El dato central que deja la medición atraviesa así al conjunto del sistema político: oficialismo y oposición muestran dificultades para conseguir un balance favorable de imagen entre los consultados.

Los resultados corresponden a una fotografía de opinión pública tomada durante la primera semana de septiembre y deben interpretarse dentro del período y la muestra relevados por la Universidad de San Andrés.