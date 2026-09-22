Empleados de Comercio tendrán su día de descanso el lunes 28 de septiembre

El Día del Empleado de Comercio se trasladará este año al lunes 28 de septiembre, por lo que durante esa jornada regirá el descanso para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 y sus convenios complementarios.

La celebración está establecida por la Ley Nacional N° 26.541 para el 26 de septiembre, pero el cambio de fecha fue acordado entre las cámaras empresariales CAC, CAME y UDECA y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS).

De esta manera, el lunes 28 regirá la no concurrencia a prestar tareas para los empleados alcanzados por el convenio mercantil.

En Salta, las actas correspondientes fueron presentadas por el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), representado por su secretario general, César Guerrero, y el secretario de Asuntos Gremiales, Ángel Ortiz.

La Subsecretaría de Trabajo provincial informó que los acuerdos no afectan principios laborales ni normas de orden público laboral y recordó que las empresas deberán cumplir con la normativa legal y convencional vigente.

Empresas y cámaras alcanzadas por los acuerdos homologados