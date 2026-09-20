EE.UU. atacó otra lancha en el Caribe y murieron cuatro personas
El Mundo20/09/2026Ivana Chañi
El Comando Sur aseguró que la embarcación circulaba por una ruta utilizada para el narcotráfico. Es el segundo ataque de este tipo informado en diez días.
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