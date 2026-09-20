EE.UU. atacó otra lancha en el Caribe y murieron cuatro personas

El Comando Sur aseguró que la embarcación circulaba por una ruta utilizada para el narcotráfico. Es el segundo ataque de este tipo informado en diez días.
El Mundo20/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

EEUU-3

Estados Unidos realizó un nuevo ataque contra una lancha rápida en el Caribe y cuatro personas murieron, informó el Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

El operativo se realizó el sábado 19 de septiembre y estuvo a cargo de la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental. Según la versión oficial estadounidense, la embarcación navegaba por rutas utilizadas para el tráfico de drogas.

kicillof-hablo-de-una-posible-candidatura-en-2027-con-un-mensaje-al-pj-una-alternativa-no-se-construKicillof lanzó el MDF a nivel nacional y dejó una señal hacia 2027: “Cuenten conmigo”

EFE consignó que el Comando Sur calificó a los cuatro fallecidos como “narcoterroristas” y aseguró contar con inteligencia que vinculaba activamente a la lancha con actividades de narcotráfico. Hasta el momento no se difundieron públicamente sus identidades ni detalles sobre la evidencia mencionada.

El ataque se suma a otro realizado el 10 de septiembre en el Atlántico, cuando fuerzas estadounidenses atacaron otra lancha y murieron tres personas, también señaladas por Washington como vinculadas al narcotráfico.

JKQCI3PVDVAQ5EGP6Q4JT2Z3MIMarcha de la Bronca”: la izquierda se movilizó contra Milei y reclamó una huelga general

Reuters confirmó el nuevo operativo y señaló que el Ejército estadounidense brindó pocos detalles adicionales sobre la ubicación precisa del ataque y las personas que viajaban en la embarcación. 

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail