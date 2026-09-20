EE.UU. atacó otra lancha en el Caribe y murieron cuatro personas

Estados Unidos realizó un nuevo ataque contra una lancha rápida en el Caribe y cuatro personas murieron, informó el Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

El operativo se realizó el sábado 19 de septiembre y estuvo a cargo de la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental. Según la versión oficial estadounidense, la embarcación navegaba por rutas utilizadas para el tráfico de drogas.

EFE consignó que el Comando Sur calificó a los cuatro fallecidos como “narcoterroristas” y aseguró contar con inteligencia que vinculaba activamente a la lancha con actividades de narcotráfico. Hasta el momento no se difundieron públicamente sus identidades ni detalles sobre la evidencia mencionada.

El ataque se suma a otro realizado el 10 de septiembre en el Atlántico, cuando fuerzas estadounidenses atacaron otra lancha y murieron tres personas, también señaladas por Washington como vinculadas al narcotráfico.

Reuters confirmó el nuevo operativo y señaló que el Ejército estadounidense brindó pocos detalles adicionales sobre la ubicación precisa del ataque y las personas que viajaban en la embarcación.