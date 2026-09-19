La Iglesia chilena contra la corrupción: “Es el mal de todos los males”

La Iglesia Católica chilena lanzó una fuerte advertencia sobre la corrupción y el deterioro del diálogo político y reclamó a la dirigencia avanzar hacia grandes acuerdos que permitan superar la confrontación.

El mensaje fue pronunciado por el arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, durante el tradicional Te Deum Ecuménico de Fiestas Patrias celebrado en la Catedral Metropolitana, ante cerca de mil personas y con la presencia del presidente José Antonio Kast y autoridades de los distintos poderes del Estado.

El País destacó la dureza con la que el cardenal se refirió a la corrupción, a la que definió como “el mal de todos los males” y advirtió que termina debilitando los cimientos de la sociedad y facilitando el avance del crimen organizado, el narcotráfico y la trata de personas.

Chomalí sostuvo que Chile necesita una clase política capaz de ubicarse por encima de la confrontación permanente y llamó a construir “grandes acuerdos” y “generosos consensos”, colocando el bien común por encima de los intereses sectoriales o personales.

El arzobispo también enumeró otros problemas que, a su juicio, atraviesan al país: violencia, pobreza, baja natalidad, envejecimiento de la población, soledad y los efectos de la inteligencia artificial sobre la educación y el empleo. La Conferencia Episcopal resumió el planteo como un llamado a reconstruir las confianzas y fortalecer la cohesión social.

El debate por los indultos

Chomalí también intervino esta semana en la discusión sobre eventuales indultos a condenados de avanzada edad por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet.

El cardenal sostuvo que cualquier medida de clemencia debería estar condicionada al arrepentimiento y a que los condenados aporten información sobre el paradero de personas desaparecidas. El Gobierno de Kast ha señalado que analizará las solicitudes caso por caso bajo un criterio humanitario.

La homilía tuvo repercusiones inmediatas en el escenario político chileno: dirigentes tanto del oficialismo como de la oposición valoraron públicamente el llamado al diálogo y a reducir la confrontación.