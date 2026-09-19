Trump y Xi cenarán con los gigantes de la inteligencia artificial en la Casa Blanca

El presidente estadounidense Donald Trump recibirá la próxima semana a Xi Jinping en Washington para una visita oficial que tendrá a la inteligencia artificial, el comercio y la relación tecnológica entre Estados Unidos y China entre sus principales ejes.

Uno de los momentos de mayor peso político y empresarial será la cena de Estado en la Casa Blanca, a la que fueron invitados algunos de los principales referentes tecnológicos del mundo.

Deutsche Welle detalló que entre los asistentes previstos figuran el CEO de OpenAI, Sam Altman; el jefe de Nvidia, Jensen Huang; el fundador de Amazon, Jeff Bezos; Elon Musk, de Tesla y SpaceX; el CEO de Apple, Tim Cook, y el máximo responsable de Google, Sundar Pichai.

La presencia de los ejecutivos coincide con una etapa de fuerte competencia entre Washington y Beijing por el desarrollo de la inteligencia artificial, los semiconductores y el acceso a minerales críticos. Esos temas también aparecen en la agenda bilateral preparada para el encuentro.

La visita tendrá además un gesto poco habitual: Trump tiene previsto recibir personalmente a Xi al pie del avión en la base Joint Base Andrews, algo que funcionarios estadounidenses describieron como excepcional en el protocolo presidencial.

Durante la estadía también están previstas una ceremonia oficial en la Casa Blanca, reuniones entre ambos mandatarios y actividades protocolares. La cita llega en un momento en que Estados Unidos y China mantienen negociaciones abiertas sobre comercio, restricciones tecnológicas, tierras raras y otros puntos sensibles de la relación bilateral.