Uruguay avanza con el natalicio de Gardel y reabre la pelea por su verdadero origen

La eterna discusión sobre dónde nació Carlos Gardel volvió a tomar fuerza. La Cámara de Representantes de Uruguay aprobó por unanimidad un proyecto para declarar cada 11 de diciembre como “Día del Natalicio de Carlos Gardel”, en reconocimiento a documentación oficial uruguaya que lo registra como nacido en Tacuarembó en 1887. La iniciativa todavía debe ser tratada por el Senado.

Infobae se centró en la controversia que abrió la iniciativa, porque la Fundación Internacional Carlos Gardel celebra que se homenajee al Zorzal, pero cuestiona que el documento utilizado por Uruguay alcance para cerrar definitivamente la discusión sobre su nacionalidad.

La pieza central es una inscripción realizada por Gardel en el Consulado de Uruguay en Buenos Aires el 8 de octubre de 1920, donde quedó registrado como nacido en Tacuarembó. El documento fue localizado en el Archivo Histórico Diplomático de la Cancillería uruguaya.

El presidente de la Fundación Internacional Carlos Gardel, Walter Santoro, no discute la autenticidad del registro consular, pero sostiene que debe analizarse dentro de las circunstancias documentales que atravesaba el cantante en aquellos años y que su contenido no debería convertirse automáticamente en una conclusión histórica definitiva.

La Fundación incluso propuso una mirada diferente: homenajear el legado y la trayectoria internacional de Gardel, antes que utilizar la celebración para zanjar una discusión histórica sobre su lugar de nacimiento.

El debate lleva décadas. Una corriente sostiene que Gardel nació en Toulouse, Francia, el 11 de diciembre de 1890, mientras la tesis uruguaya ubica su nacimiento en Tacuarembó en 1887. La aparición y reivindicación del registro consular de 1920 volvió a enfrentar ambas interpretaciones.

La media sanción uruguaya, lejos de cerrar la discusión, volvió a colocar al Zorzal en el centro de una disputa que atraviesa desde hace décadas a investigadores y admiradores de ambos lados del Río de la Plata.