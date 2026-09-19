León XIV llamó a los obispos de América Latina a estar más cerca de los fieles

El papa León XIV pidió a los obispos de América Latina que profundicen la cercanía con sus comunidades, escuchen a los fieles y trabajen para preservar la unidad de la Iglesia.

El mensaje fue incluido en una carta enviada por el tercer centenario de la canonización de santo Toribio de Mogrovejo, patrono de los obispos latinoamericanos. Infobae puso el foco en el llamado del pontífice a escuchar a los fieles y mantener unida a la Iglesia.

“Vayamos personalmente al encuentro de nuestras comunidades, escuchemos a nuestra grey y busquemos a quienes pocas veces tienen ocasión de acercarse al obispo”, escribió León XIV.

El Papa también lanzó una advertencia sobre el riesgo de que los pastores se distancien de sus comunidades. Señaló que el alejamiento puede comenzar cuando la comodidad, el temor o los intereses propios pesan más que el bien de los fieles.

Otro de los ejes fue la unidad de la Iglesia. León XIV sostuvo que los obispos deben ofrecer una enseñanza clara y paciente, manteniendo la comunión eclesial en medio de una realidad marcada por múltiples voces y tensiones.

La carta también pide una mayor cercanía con los sacerdotes, especial atención a los seminarios y que la oración no quede desplazada por las urgencias pastorales.

El pontífice recordó además su experiencia como obispo en Perú y señaló que allí comprendió de manera más profunda qué significa ejercer el ministerio pastoral cerca de la gente.