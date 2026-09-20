Kicillof lanzó el MDF a nivel nacional y dejó una señal hacia 2027: “Cuenten conmigo”

El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó en Avellaneda el Plenario Federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y dejó una de sus señales más explícitas sobre el papel que pretende asumir en la reorganización del peronismo con vistas a las elecciones de 2027.

La jornada se desarrolló en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional de Villa Domínico y contó con representantes de más de diez provincias. Hubo mesas de debate sobre economía, salud, educación, políticas sociales y trabajo.

Noticias Argentinas consignó que la convocatoria buscó proyectar al MDF como una estructura de alcance nacional, después de una primera etapa de construcción principalmente bonaerense. El lema elegido fue “Organizar la esperanza”.

En el cierre, Kicillof evitó anunciar formalmente una candidatura presidencial, pero dejó una definición dirigida al escenario electoral del próximo año: “Cuenten conmigo para que el año que viene la Argentina tenga una alternativa”.

El mandatario sostuvo además que su espacio no debería limitarse a esperar que la situación económica produzca por sí sola un cambio político y planteó la necesidad de construir una propuesta con presencia territorial en todo el país.

Mensaje hacia la interna del peronismo

El encuentro también se produjo en medio de las discusiones internas del Partido Justicialista y las tensiones entre el espacio de Kicillof y La Cámpora. Noticias Argentinas había señalado al plenario como una demostración de fuerza dentro de ese proceso de reorganización.

Durante su discurso, el gobernador sostuvo que una alternativa política no puede construirse únicamente desde las estructuras partidarias y convocó a ampliar la participación territorial. Su mensaje fue acompañado por dirigentes, intendentes y militantes del MDF llegados desde distintos puntos del país.

El acto de Avellaneda dejó así al Movimiento Derecho al Futuro formalmente instalado en la discusión nacional hacia 2027, aunque Kicillof todavía no oficializó una candidatura presidencial.