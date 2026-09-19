Avión en llamas en Libia: investigan si los dos pilotos estaban alcoholizados

Un avión privado se salió de la pista y terminó envuelto en llamas durante un aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Misrata, en Libia. Los tres integrantes de la tripulación lograron abandonar la aeronave y no se registraron heridos.

El accidente ocurrió el 14 de septiembre y tuvo como protagonista un Cessna 680A Citation Latitude, matrícula TC-AKF, operado por la compañía turca BKNJET. Había partido desde Estambul sin pasajeros y se dirigía a Misrata para realizar un vuelo de posicionamiento.

Minuto Uno difundió el caso a partir de la investigación abierta en Libia, donde la Fiscalía sostiene que el piloto y el copiloto habrían operado la aeronave bajo los efectos del alcohol.

De acuerdo con la acusación de las autoridades judiciales libias, los investigadores habrían encontrado elementos para sostener esa hipótesis y también analizan posibles incumplimientos de las normas de seguridad aérea.

La empresa rechaza la acusación

La operadora BKNJET cuestionó públicamente esa versión. En un comunicado sostuvo que ambos pilotos fueron sometidos a controles médicos después del accidente, pero aseguró que hasta el momento no recibió resultados verificados ni documentación que confirme la presencia de alcohol.

La compañía también negó que los pilotos estén encarcelados y afirmó que permanecen en Libia mientras continúan los procedimientos oficiales y los interrogatorios vinculados con la investigación.

A bordo viajaban únicamente los dos pilotos y una tripulante de cabina. Los tres lograron evacuar el avión antes de que el fuego lo destruyera y salieron ilesos.

La investigación continúa con el análisis de los restos de la aeronave, los registros del control aéreo, las condiciones meteorológicas y las circunstancias en las que se produjo el aterrizaje.