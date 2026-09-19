Avión en llamas en Libia: investigan si los dos pilotos estaban alcoholizados
El Mundo19/09/2026Ivana Chañi
El Cessna Citation Latitude procedía de Estambul y llevaba solo tres tripulantes, que lograron escapar ilesos. La operadora niega haber recibido pruebas que confirmen alcohol en los pilotos.
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