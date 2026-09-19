Metán se quedó con la corona: Verónica Carrizo es la Reina Provincial de los Estudiantes

La joven, oriunda de El Galpón, representará a Salta en la elección nacional que se realizará en Jujuy.
Salta19/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Verónica Isabella Carrizo, representante del departamento Metán, fue coronada como Reina Provincial de los Estudiantes durante la elección realizada en la noche del viernes en la localidad de El Galpón.

La joven, que participó con el número 7, es oriunda de la localidad anfitriona y ahora tendrá la responsabilidad de representar a Salta en la elección nacional de los estudiantes en Jujuy.

Según detalló El Vocero, como primera princesa fue elegida Stefania Di Francesco Kovac, representante de Rosario de la Frontera, mientras que Diana Torres Medina, del departamento San Martín, fue coronada segunda princesa.

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La primera dama de honor es Solange Sorensen, representante de Anta, y el lugar de segunda dama de honor quedó para Martina Graneros, de General Güemes.

Con la elección de Carrizo, Metán tendrá la representación salteña en la instancia nacional que se desarrollará en Jujuy, en el marco de la tradicional Fiesta Nacional de los Estudiantes.

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