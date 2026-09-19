Nieve y viento complican las rutas de Salta: la RP 27 está intransitable

Las condiciones climáticas complican este sábado 19 de septiembre la circulación por distintos sectores de las rutas nacionales y provinciales de Salta, con nieve, viento fuerte, tormentas y daños sobre algunas calzadas.

La situación más delicada se registra en el departamento Los Andes, donde la Ruta Provincial 27, en Tolar Grande, está intransitable por nieve.

También se reporta nieve sobre la RP 129 en Hombre Muerto, por lo que se recomienda portar cadenas y consultar el estado de los caminos antes de viajar.

En la red nacional, la Ruta Nacional 51 presenta un socavón en la calzada en la zona de Los Andes. El informe pide extremar las precauciones y advierte además por viento de 62 km/h.

Iruya: nieve en la cornisa y viento de 81 km/h

En Iruya, la RP 133 presenta sectores sin pavimentar y nieve en la zona de cornisa.

El viento alcanza los 81 km/h y se recomienda no cruzar arroyos que tengan caudal.

Cafayate: tormentas y agua sobre la ruta

En Cafayate existe alta probabilidad de tormentas y se reportan baches y acumulación de agua sobre las rutas nacionales 68 y 40.

En las rutas provinciales 6, 56, 42 y 44 se advierte por calamina, pozos y bancos de arena.

Obras y desvíos en La Caldera

Sobre la RN 9, en La Caldera, continúan los desvíos en Vaqueros, trabajos de perfilado, mantenimiento de banquinas y sectores con baches.

En Salta Capital, avenida Bolivia presenta obras en ejecución, aunque el tránsito urbano se mantiene habilitado.

También hay recomendaciones de precaución en Orán por animales sueltos sobre rutas provinciales, mientras que en Anta se esperan lluvias y en Parque El Rey se reportan pozos en la calzada.

Defensa Civil recomienda circular con luces bajas encendidas, reducir la velocidad, respetar la señalización y portar cadenas en los sectores con nieve o hielo.