Trump y Delcy Rodríguez se reunirán en Nueva York en un giro histórico entre EE.UU. y Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá el próximo martes en Nueva York con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Será el primer encuentro presencial entre ambos.

La reunión fue confirmada por el embajador estadounidense ante Naciones Unidas, Mike Waltz, y tendrá lugar durante una recepción organizada por Trump al margen de las actividades de la Asamblea General. La agenda concreta del encuentro todavía no fue informada públicamente.

El País destacó el encuentro como una señal del fuerte cambio registrado en la relación entre Washington y Caracas, después de años de enfrentamiento político y diplomático. Rodríguez viajará a Estados Unidos para participar de la cita de la ONU y también realizará su primera intervención ante el organismo como jefa de Estado.

El acercamiento se produce tras la salida del poder de Nicolás Maduro en enero de 2026, luego de una operación estadounidense, y el posterior establecimiento de una nueva relación entre la administración Trump y el gobierno encabezado por Rodríguez.

El petróleo, uno de los puntos del acercamiento

Uno de los antecedentes más importantes es el acuerdo energético firmado en agosto entre ambos países, que otorgó a Estados Unidos acceso preferencial a parte de las reservas petroleras venezolanas y abrió una nueva etapa de cooperación en el sector energético.

Washington también retiró recientemente a Venezuela del listado de países señalados por incumplimientos en la lucha contra el narcotráfico, al reconocer avances en la cooperación bilateral bajo la gestión de Rodríguez.

El encuentro del martes será, por lo tanto, la expresión diplomática más visible hasta ahora del acercamiento entre ambos gobiernos, aunque todavía no se informó qué asuntos concretos abordarán Trump y Rodríguez durante la reunión.