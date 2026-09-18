Con una caída de hasta el 60% en la recaudación, taxistas esperan el aval para su propia app

Taxistas buscan avanzar con una aplicación propia para solicitar vehículos y ofrecer viajes compartidos, una alternativa con la que pretenden recuperar pasajeros frente al crecimiento de otras plataformas de transporte. El secretario general del Sindicato de Conductores de Taxis, Alfredo Carrizo, aseguró en Aries que el proyecto se encuentra avanzado y aguarda la autorización correspondiente.

La iniciativa surge, según explicó, en un escenario de fuerte caída de la actividad. “A nosotros se nos cayó un 50% o un 60% de la recaudación”, planteó Carrizo.

El dirigente recordó que la aplicación se puso a prueba hace tiempo, pero no pudo competir con la llegada de otras plataformas con fuertes “promociones para posicionarse” con valores de $300 y $400. Frente a esto, Carrizo considera que una plataforma propia permitiría combinar la tecnología con las características del servicio tradicional.

Una de las características que destacó es que la plataforma permitirá conocer quién realizará el servicio antes de iniciar el viaje. En ese sentido, explicó que en la aplicación aparecerán “el rótulo del chofer, el número de licencia” y la información que permita acreditar que tiene “todos los papeles al día”.

La herramienta también incorporaría los viajes compartidos, una propuesta que permite que hasta cuatro personas puedan realizar un mismo recorrido y distribuir el valor entre ellas. Carrizo ejemplificó que “viajes de $10.000 los vas a poder pagar $5.000”, dependiendo de la cantidad de pasajeros que compartan el traslado.

Sobre los tiempos para ponerla en funcionamiento, el dirigente aseguró que “la aplicación está prácticamente lista” y que actualmente esperan avanzar con la autorización de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT).