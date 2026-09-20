Marcha de la Bronca”: la izquierda se movilizó contra Milei y reclamó una huelga general

Organizaciones de izquierda, sindicales, estudiantiles, sociales y de derechos humanos realizaron este sábado la denominada “Marcha de la Bronca”, una movilización contra las políticas del Gobierno de Javier Milei que partió desde el Congreso y terminó con un acto en Plaza de Mayo.

La convocatoria comenzó alrededor de las 15:30 en Plaza Congreso y luego avanzó por Avenida de Mayo. Entre los principales referentes participaron los diputados del Frente de Izquierda Myriam Bregman y Nicolás del Caño.

Noticias Argentinas consignó que la cabecera estuvo integrada por organismos de derechos humanos, seguidos por agrupaciones estudiantiles y socioambientales, la Coordinadora de Jubilados de los Miércoles, organizaciones de trabajadores y las fuerzas políticas convocantes.

La protesta se desarrolló bajo la consigna “Organizar la bronca para derrotar a Milei”, formulada por los organizadores, y tuvo como uno de sus principales reclamos la convocatoria a una huelga general.

Durante el acto de cierre en Plaza de Mayo, Bregman fue una de las principales oradoras. Según los organizadores, la convocatoria tuvo participación de más de 350 organizaciones y actividades en decenas de ciudades del país. Esas cifras corresponden a datos difundidos por el propio Frente de Izquierda.

El Ministerio de Seguridad había anticipado la aplicación del protocolo antipiquetes y dispuso vallados en sectores del Congreso y Plaza de Mayo. La jornada concluyó sin incidentes de relevancia reportados.