Juventud Antoniana perdió ante Cipolletti y cerró un Nonagonal para el olvido

Fotos; Alfredo Burgos

Juventud Antoniana no pudo cerrar el Nonagonal con una sonrisa. El conjunto salteño perdió 2-0 ante Cipolletti en el Pistoia y terminó una fase para el olvido, en un partido donde volvió a mostrar dificultades para generar juego y profundidad en ataque.

El equipo visitante golpeó a los 18 minutos. Andrés Almirón sacó un remate desde media distancia que sorprendió al arquero del Santo, quien no logró controlar la trayectoria del disparo y quedó desairado ante la apertura del marcador.

Cuando el primer tiempo llegaba a su fin, Cipolletti volvió a aprovechar una desatención defensiva. Martín Peralta recibió la pelota y definió sobre el palo izquierdo del guardameta antoniano para establecer el 2-0.

En el complemento, Juventud salió en busca del descuento, pero careció de claridad en los últimos metros. Los cambios introducidos por Mazza no lograron modificar el desarrollo del encuentro y el equipo continuó sin encontrar respuestas futbolísticas.

Para completar una tarde negativa, Matías Vicedo vio la tarjeta roja durante la segunda mitad y dejó al Santo con un jugador menos.

Con el Nonagonal finalizado, Juventud Antoniana deberá enfocarse ahora en la Reválida por el segundo ascenso, a la espera de conocer a sus próximos rivales y comenzar una nueva etapa en el torneo.