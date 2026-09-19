Alto peligro de incendios en Capital, Orán y Tartagal este sábado

Salta Capital, San Ramón de la Nueva Orán y Tartagal presentan este sábado 19 de septiembre un índice alto de peligro de incendios, de acuerdo con el reporte difundido por la Subsecretaría de Defensa Civil.

La advertencia alcanza a tres de las zonas más pobladas de la provincia y obliga a extremar las medidas de prevención durante la jornada.

Entre las principales recomendaciones, Defensa Civil pidió no realizar quemas de pastizales y evitar arrojar colillas de cigarrillos en espacios abiertos.

El nivel alto implica condiciones favorables para que un foco pueda propagarse rápidamente, por lo que se recomienda evitar cualquier uso del fuego en zonas con vegetación seca.

Ante la presencia de humo o un principio de incendio, la indicación es dar aviso inmediato a los servicios de emergencia.