Banco Nación mejora la refinanciación de deudas: hasta 120 meses y tasas más bajas

El Banco Nación mejoró las condiciones para que clientes con deudas atrasadas puedan regularizar préstamos personales y tarjetas de crédito, en medio de un fuerte crecimiento de la mora.

La medida está destinada a personas clasificadas en Situación 3 o superior, es decir, con atrasos de entre 90 y 180 días o mayores.

Infobae detalló que habrá dos alternativas. Una permitirá refinanciar en UVA con una Tasa Nominal Anual del 7,5% y plazos de hasta 120 meses. La otra será en pesos, con una TNA del 25% y hasta 96 meses, siempre que las cuotas se paguen en término.

El objetivo es reducir el peso mensual de las cuotas y facilitar que los clientes vuelvan a regularizar su situación crediticia.

La decisión llega en un contexto de mora elevada: en junio, los atrasos en préstamos personales alcanzaron el 16,4%, mientras que en tarjetas de crédito llegaron al 12,6%.

Durante 2026, el Banco Nación ya refinanció 109.507 operaciones de 95.626 clientes, por un total de $503.300 millones