Tulipán habló de una “crisis del deseo” tras la peor caída de ventas de su historia

La marca de preservativos Tulipán volvió a quedar en el centro de la conversación pública después de difundir un particular comunicado en el que planteó que atraviesa una “crisis del deseo” y vinculó esa situación con la caída de sus ventas.

La compañía eligió un tono deliberadamente provocador para resumir el escenario: “Ya no sabemos qué hacer para que cojan”, expresó en una campaña difundida en redes sociales.

El mensaje llegó después de un fuerte ajuste en la empresa. La Política Online consignó que Kopelco, fabricante de Tulipán, pasó de 355 a 135 trabajadores en marzo, una reducción cercana al 60% de su plantilla.

La firma sostuvo que durante décadas desarrolló nuevos preservativos, geles íntimos y otros productos, pero ahora identifica una variable que no puede modificar desde un laboratorio: la disminución del deseo sexual.

La campaña plantea además una paradoja: las generaciones con mayor acceso a información sobre sexualidad serían, según el mensaje de la propia marca, las que mantienen menos relaciones sexuales. Otros medios que recogieron la publicación remarcaron que el tono forma parte de una campaña publicitaria basada en el humor y la provocación, más allá de la situación comercial mencionada por la empresa.

Tulipán cerró el comunicado advirtiendo que deberá evaluar cómo continuar, mientras el mensaje comenzó a multiplicarse en redes y abrió una discusión sobre deseo, vínculos y hábitos sexuales.