Tulipán habló de una “crisis del deseo” tras la peor caída de ventas de su historia
Argentina19/09/2026Ivana Chañi
La fabricante de preservativos asegura atravesar su mayor caída comercial en casi 40 años. En marzo redujo su plantilla de 355 a 135 trabajadores y ahora puso el foco en la menor frecuencia de relaciones sexuales.
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