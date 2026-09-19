Inflación: el Gobierno elevó la proyección para 2027 de 5,9% a 18%

El Gobierno nacional revisó al alza sus previsiones de inflación y ahora estima que el índice de precios cerrará 2027 con una variación del 18%, frente al 5,9% que había calculado para ese mismo año en el Presupuesto presentado doce meses atrás.

La modificación aparece en los supuestos macroeconómicos incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027, enviado esta semana al Congreso.

El nuevo esquema también proyecta una inflación del 29% para el cierre de 2026, cuando un año atrás la previsión oficial para este ejercicio era de 10,1%. Para 2028 se calcula un 10% y recién en 2029 el índice bajaría a alrededor del 6%, entrando en terreno de un solo dígito.

Infobae puso el foco en el cambio de escenario respecto de las estimaciones oficiales del año pasado, cuando el sendero previsto contemplaba 10,1% para 2026, 5,9% para 2027 y 3,7% para 2028.

Las estimaciones privadas también anticipan una desaceleración más lenta. El relevamiento citado por el medio ubica la expectativa del mercado para 2027 en 20,5%, algo por encima del 18% calculado por Economía.

Entre los factores señalados por economistas aparecen la inercia de contratos que todavía se ajustan por inflación pasada, los movimientos de precios internacionales de petróleo y alimentos y la persistencia de aumentos en servicios como salud, educación y telefonía.

El nuevo escenario mantiene una trayectoria descendente, pero desplaza dos años el momento en que la inflación anual, de acuerdo con las proyecciones oficiales, volvería a ubicarse por debajo del 10%.