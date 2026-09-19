Más de 57 mil empresas están en mora y crece la tensión en la cadena de pagos

La cantidad de empresas con problemas para cumplir sus obligaciones siguió creciendo durante 2026 y ya alcanza a 57.045 firmas, casi el 12% de las aproximadamente 480 mil empresas activas del país.

El dato surge del Sistema de Evaluación de Riesgo Financiero de Fidelitas, difundido por Noticias Argentinas, que registró un aumento interanual de la mora empresarial del 56,5%. Solo entre enero y junio, la cantidad de empresas con pagos atrasados creció 18,7%.

El deterioro se concentra especialmente en Comercio y Servicios, que reúnen el 71,9% de la morosidad total. Los mayores aumentos interanuales se observaron en Comercio, con 78%; Manufactura, 76,3%; y el sector Agropecuario, 65,6%.

A esto se suma un nivel elevado de cheques rechazados, cercano a 80 mil por mes. En los primeros ocho meses de este año ya se acumuló una cantidad equivalente a todo 2025.

El informe advierte que la combinación de mora, dificultades de financiamiento y pagos demorados puede trasladar la presión a proveedores y profundizar los problemas en toda la cadena comercial.