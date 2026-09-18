Detectaron documentos falsos de higiene y seguridad y endurecen los controles profesionales

El Consejo Profesional de Ingeniería Química endureció los controles sobre trabajos vinculados a higiene y seguridad laboral después de detectar falsificaciones de documentación utilizada en trámites y presentaciones ante Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.

La resolución publicada este viernes señala que se tomó conocimiento de falsificaciones de instrumentos privados y utilización de documentación falsa vinculadas con la titularidad de servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Entre los documentos alcanzados aparecen Programas de Seguridad, planillas de Relevamiento de Agentes de Riesgo (RAR) y de Relevamiento General de Riesgos Laborales (RGRL) presentadas ante las ART.

Según el organismo profesional, las aseguradoras enfrentaban dificultades para certificar la autenticidad de esa documentación.

Frente a esa situación, se ratificó que deberá existir una encomienda profesional previa para tareas, informes, dictámenes, certificaciones, proyectos y direcciones vinculadas a higiene y seguridad, ambiente y otras incumbencias que deban presentarse ante ART u organismos públicos.

La encomienda funciona como respaldo para comprobar que quien firma el trabajo está habilitado, tiene matrícula vigente y no registra impedimentos disciplinarios.

La resolución establece además que los trabajos que no cuenten con esa acreditación no serán reconocidos por el Consejo Profesional y no servirán para demostrar fehacientemente el cumplimiento de las obligaciones legales correspondientes.

También advierte que realizar tareas profesionales sin la encomienda correspondiente podrá constituir una falta ética, además de generar eventuales responsabilidades civiles y penales.