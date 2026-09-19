Las CTA impugnaron el nuevo salario mínimo y exigen reabrir la negociación

La CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores impugnaron la resolución que fijó el nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil y reclamaron al Gobierno que vuelva a convocar al Consejo del Salario para retomar la discusión.

El planteo fue formalizado mediante una carta documento dirigida a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en la que las centrales cuestionaron el procedimiento utilizado para establecer los nuevos valores. La presentación fue difundida por Noticias Argentinas y por las propias organizaciones sindicales.

El Gobierno había fijado el salario mínimo en $383.800 desde septiembre, con aumentos mensuales hasta llegar a $437.000 en abril de 2027, después de que sindicatos y empresarios no alcanzaran un acuerdo en el Consejo del Salario.

Las CTA sostienen que el monto quedó retrasado frente al costo de vida. En su presentación señalaron que, a agosto, la inflación interanual fue del 33,3%, mientras que el salario mínimo había acumulado una suba interanual del 16,96%.

También reclamaron que la negociación vuelva a realizarse de manera presencial y que el Consejo sea convocado nuevamente dentro de las próximas 48 horas.

Las organizaciones advirtieron que, si no obtienen respuesta, evaluarán avanzar con acciones administrativas, judiciales y presentaciones ante organismos nacionales e internacionales.