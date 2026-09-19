Clubes de barrio en alerta: más de la mitad de las cuotas ya se paga con atraso

Los clubes de barrio enfrentan un fuerte crecimiento de la morosidad: más de la mitad de las cuotas sociales presenta algún tipo de atraso y los pagos llegan cada vez más tarde.

Un relevamiento de la firma CuotaQ sobre 400 clubes y entidades deportivas de todo el país determinó que la mora promedio pasó del 48% en 2025 al 52% en agosto de 2026.

Infobae reflejó además un cambio que preocupa particularmente a las instituciones: muchos socios que antes pagaban entre el 1 y el 5 de cada mes ahora recién consiguen hacerlo entre el 12 y el 20.

Cristian Font, presidente del Observatorio Social y Económico de Clubes de Barrio, explicó que históricamente la mora oscilaba entre el 20% y el 30%. Actualmente, un segmento importante de instituciones registra entre 35% y 50% de atraso, mientras que en barrios con mayor vulnerabilidad puede alcanzar el 70%.

Más socios, pero menos recursos

La paradoja es que muchos clubes están recibiendo más personas que antes. Familias que dejaron gimnasios privados o actividades más costosas buscan alternativas en instituciones barriales, especialmente para gimnasio, pádel, zumba y distintas disciplinas deportivas.

Sin embargo, ese crecimiento no se traduce en mayores ingresos. Los clubes deben afrontar servicios, mantenimiento, materiales deportivos y gastos administrativos con una recaudación cada vez más irregular.

A la caída en el pago de las cuotas se suma una menor recaudación en buffets, alquiler de salones y actividades especiales, además de una reducción de los aportes que tradicionalmente realizaban comercios y pymes de cada barrio.

La situación ya obligó a algunas instituciones a reducir horarios o directamente suspender actividades costosas, como el funcionamiento de piletas climatizadas durante el invierno.

Según CuotaQ, el valor promedio de una cuota social se ubica alrededor de los $23.000 mensuales, aunque existen grandes diferencias según el club y la actividad.

El problema se inserta en un escenario más amplio de aumento de los atrasos familiares: en julio, la mora bancaria de los créditos a los hogares alcanzó el 12,9%, el nivel más alto en más de dos décadas.