Clubes de barrio en alerta: más de la mitad de las cuotas ya se paga con atraso

Un relevamiento sobre 400 instituciones mostró que la mora subió cuatro puntos en un año. Los clubes reciben más socios, pero enfrentan menos ingresos y costos crecientes.
Argentina19/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Los clubes de barrio enfrentan un fuerte crecimiento de la morosidad: más de la mitad de las cuotas sociales presenta algún tipo de atraso y los pagos llegan cada vez más tarde.

Un relevamiento de la firma CuotaQ sobre 400 clubes y entidades deportivas de todo el país determinó que la mora promedio pasó del 48% en 2025 al 52% en agosto de 2026.

Infobae reflejó además un cambio que preocupa particularmente a las instituciones: muchos socios que antes pagaban entre el 1 y el 5 de cada mes ahora recién consiguen hacerlo entre el 12 y el 20.

Cristian Font, presidente del Observatorio Social y Económico de Clubes de Barrio, explicó que históricamente la mora oscilaba entre el 20% y el 30%. Actualmente, un segmento importante de instituciones registra entre 35% y 50% de atraso, mientras que en barrios con mayor vulnerabilidad puede alcanzar el 70%.

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Más socios, pero menos recursos

La paradoja es que muchos clubes están recibiendo más personas que antes. Familias que dejaron gimnasios privados o actividades más costosas buscan alternativas en instituciones barriales, especialmente para gimnasio, pádel, zumba y distintas disciplinas deportivas.

Sin embargo, ese crecimiento no se traduce en mayores ingresos. Los clubes deben afrontar servicios, mantenimiento, materiales deportivos y gastos administrativos con una recaudación cada vez más irregular.

A la caída en el pago de las cuotas se suma una menor recaudación en buffets, alquiler de salones y actividades especiales, además de una reducción de los aportes que tradicionalmente realizaban comercios y pymes de cada barrio.

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La situación ya obligó a algunas instituciones a reducir horarios o directamente suspender actividades costosas, como el funcionamiento de piletas climatizadas durante el invierno.

Según CuotaQ, el valor promedio de una cuota social se ubica alrededor de los $23.000 mensuales, aunque existen grandes diferencias según el club y la actividad.

El problema se inserta en un escenario más amplio de aumento de los atrasos familiares: en julio, la mora bancaria de los créditos a los hogares alcanzó el 12,9%, el nivel más alto en más de dos décadas. 

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