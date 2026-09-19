Clubes de barrio en alerta: más de la mitad de las cuotas ya se paga con atraso
Argentina19/09/2026Ivana Chañi
Un relevamiento sobre 400 instituciones mostró que la mora subió cuatro puntos en un año. Los clubes reciben más socios, pero enfrentan menos ingresos y costos crecientes.
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