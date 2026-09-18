Salta busca ampliar los controles regionales contra el narcotráfico y delitos complejos

Salta planteó ampliar la coordinación con provincias del norte para reforzar los controles contra el narcotráfico y otros delitos complejos, especialmente en rutas y límites interprovinciales.

La propuesta fue presentada por el ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda, durante la III Reunión del Consejo de Seguridad Interior, realizada en San Juan y encabezada por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva.

Avellaneda señaló la importancia de continuar el trabajo conjunto que Salta mantiene con las fuerzas de seguridad de Jujuy y Tucumán y propuso incorporar a Chaco, Catamarca y Santiago del Estero, además de organismos nacionales.

El objetivo es intensificar controles regionales en el sur de la provincia y en los límites con otras jurisdicciones, con operativos sobre rutas y acciones destinadas a localizar pistas clandestinas.

Durante el encuentro también se analizaron las intervenciones de las fuerzas federales en el marco del Plan Güemes, el trabajo conjunto con la Policía de Salta y la planificación de nuevas estrategias frente a delitos complejos.

La agenda del Consejo de Seguridad Interior incluyó problemáticas que exceden las fronteras provinciales. Entre las prioridades definidas durante este año se encuentran los homicidios dolosos, el narcotráfico, la circulación ilegal de armas y el ciberdelito.

Otro de los temas abordados fue el bienestar de los integrantes de las fuerzas de seguridad. Avellaneda expuso sobre el trabajo de la coordinación creada en Salta para realizar el seguimiento y la contención de los efectivos.

Además, planteó avanzar con estudios específicos desde el ingreso de los aspirantes a las escuelas de formación, destinados a evaluar aptitudes y el bienestar emocional frente a las exigencias de la actividad policial.

La reunión contó también con la participación del jefe de Policía de Salta, Walter Toledo, y del coordinador general del Ministerio de Seguridad provincial, Francis Mir.

Al finalizar el encuentro, Monteoliva y Avellaneda firmaron un convenio de cooperación relacionado con la eventual llegada del papa León XIV a la Argentina. El acuerdo apunta a coordinar la participación de las provincias ante las peregrinaciones que se dirigirían hacia los lugares donde se desarrolle la visita papal.