Milei reunió a la militancia en Bahía Blanca y puso la mira en 2027

El Presidente encabezó un encuentro con referentes de la Sexta Sección junto a Karina Milei, Diego Santilli y Sebastián Pareja. Antes recorrió proyectos industriales por más de US$700 millones.
Política19/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El presidente Javier Milei encabezó este viernes un encuentro con dirigentes y militantes de La Libertad Avanza en Bahía Blanca, en una jornada que combinó actividad partidaria con recorridas por proyectos industriales.

La reunión contó con la presencia de Karina Milei, Diego Santilli y Sebastián Pareja, además de coordinadores de la Sexta Sección, concejales y legisladores bonaerenses. Entre los objetivos planteados por el espacio estuvieron ampliar la estructura territorial de LLA y avanzar en la organización de cara a las elecciones de 2027.

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A24 destacó que el oficialismo busca consolidar su presencia en la provincia de Buenos Aires, donde además continúan las conversaciones con el PRO y otros sectores para eventuales acuerdos electorales.

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Antes del encuentro político, Milei visitó la planta de Compañía Mega, que proyecta una inversión de unos US$365 millones, y las instalaciones de Louis Dreyfus Company, que anunció un desembolso cercano a US$400 millones para una nueva planta de procesamiento de soja y girasol.

La visita marcó además el regreso del Presidente a Bahía Blanca después de las inundaciones de marzo de 2025.

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