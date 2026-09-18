A 20 años de la desaparición de Jorge Julio López, duplicaron la recompensa a $10 millones

A 20 años de la desaparición de Jorge Julio López, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires decidió duplicar de $5 millones a $10 millones la recompensa destinada a quienes aporten información fehaciente que permita determinar su paradero, según informó Noticias Argentinas.

López fue visto por última vez el 18 de septiembre de 2006, cuando salió de su vivienda en la localidad platense de Los Hornos. Actualmente tendría 96 años.

La investigación se encuentra en manos de la Unidad Fiscal Federal de La Plata y está caratulada como “López, Jorge Julio s/ desaparición forzada de personas”.

López había sido víctima del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar. Fue secuestrado en octubre de 1976 y permaneció detenido en distintos centros clandestinos del denominado “circuito Camps” hasta su liberación en 1979.

Años después, tras la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad, su testimonio resultó clave en la causa contra el ex comisario Miguel Etchecolatz, a quien señaló como uno de sus torturadores.

Su segunda desaparición ocurrió el mismo día en que avanzaba el proceso judicial que terminó con la condena a prisión perpetua de Etchecolatz. Desde entonces, no se logró establecer qué ocurrió con López ni identificar a los responsables de su desaparición.