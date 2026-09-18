Las licencias de conducir en Capital tendrán una vigencia de hasta ocho años

La Municipalidad de Salta anunció que amplió los plazos de vigencia de las licencias particulares de conducir, que a partir de la nueva disposición podrán extenderse hasta ocho años según la edad de la persona.

Para los conductores de hasta 65 años, la licencia tendrá una duración de ocho años, frente a los cinco establecidos anteriormente. En el caso de las personas de entre 65 y 70 años, el plazo pasará de tres a cinco años.

Para los mayores de 70 años también habrá una ampliación: la renovación deberá realizarse cada tres años, en lugar de anualmente como ocurría hasta ahora.

La modificación fue establecida mediante una resolución firmada por el intendente Emiliano Durand y alcanza tanto a quienes obtengan una licencia particular como a quienes deban renovarla.

El cambio apunta a reducir la frecuencia con la que los conductores deben realizar el trámite de renovación y, de esa manera, disminuir las gestiones presenciales asociadas al procedimiento.

En paralelo, se implementará la Licencia Nacional de Conducir Digital y se avanzará en modificaciones al esquema de renovación para agilizar la gestión.

La ampliación de los plazos no alcanza a las licencias profesionales, que continuarán con las vigencias establecidas actualmente.