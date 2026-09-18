Convocan a la ‘Marcha de la Bronca’ en Salta

En ‘Hablemos de política’, por Aries, el actor, docente, escritor y director teatral, Rodolfo Elbirt, convocó a los salteños a la ‘Marcha de la Bronca’ este sábado, a partir de hora 17, en Plaza 9 de Julio, para protestar contra el gobierno de Milei y sus acólitos.

“Estamos ante la oportunidad de que actores y actrices estemos en lucha y ganemos el escenario más importante que es el de la calle”, aseguró el artista, planteando que, en el caso de su sector, serán trabajadores de la cultura y el arte defendiendo sus derechos y uniendo la lucha con todos los demás sectores que están siendo afectados por las políticas libertarias.

Según explicó, la implementación del plan de gobierno de Milei ha sido “un ataque feroz al pueblo trabajador” y, si bien hubo reacciones rechazando algunas medidas, Nación se empeña en continuar la avanzada.

“Nos pasó lo mismo que con la Educación y Salud donde, a pesar de haber leyes, el gobierno no las cumple. Logramos que no desaparezca el INT formalmente, pero en la práctica no funciona. Por eso es que nos sumamos a todos aquellos que quieran canalizar y expresar su bronca”, señaló.

En tanto, Elbirt advirtió que el gobierno central ha emprendido su ‘batalla cultural’ recortando la realidad y mostrándola a su conveniencia.

“Entendemos que el escenario que no quiere ver el gobierno y muchos de sus cómplices – como la burocracia sindical – es a la gente se manifestarse en las calles. ¿Dónde están las organizaciones gremiales que tienen que defender los derechos de los trabajadores? No aparecen, pero sí vemos que quieren diluir esto diciendo que hay que esperar al 2027, mientras nosotros entendemos que la lucha es ahora; las necesidades son ahora”, finalizó el artista.