El FMI llega el lunes a la Argentina: revisará las cuentas y puede destrabar US$900 millones

Una misión del Fondo Monetario Internacional llegará este lunes a Buenos Aires para comenzar la tercera revisión del acuerdo con Argentina, una instancia que podría habilitar un desembolso de aproximadamente US$900 millones.

La visita estará encabezada por Joyce Wong, jefa de misión para el país, y tendrá como principales puntos de análisis el resultado fiscal y la evolución de las reservas del Banco Central al cierre del segundo trimestre. El propio programa del FMI había previsto esta tercera revisión para septiembre de 2026.

TN detalló que los US$900 millones corresponden a los fondos que todavía quedan pendientes del cronograma de desembolsos de este año. La segunda revisión, aprobada en mayo, había liberado cerca de US$1.000 millones.

El desembolso no será inmediato: primero deberán concluir las conversaciones técnicas y luego la evaluación tendrá que ser aprobada por el Directorio Ejecutivo del FMI.

En materia fiscal, la meta anual acordada contempla un superávit primario de 1,4% del PBI, mientras que el Presupuesto 2027 proyecta para este año un resultado de 1,5%. La acumulación de reservas será el otro punto central de la revisión.

La misión coincidirá además con un nuevo compromiso financiero: Argentina tiene previsto afrontar hacia fines de septiembre un vencimiento con el Fondo cercano a los US$800 millones.