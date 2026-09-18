Caputo informó otro mes de superávit después de pagar intereses de deuda

El Gobierno nacional informó que las cuentas públicas volvieron a cerrar con superávit durante agosto. El Sector Público Nacional registró un resultado primario positivo de $1.990.322 millones y un superávit financiero de $635.529 millones después de computar los intereses de la deuda.

Los datos fueron difundidos por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Durante el mes, el pago de intereses netos de tenencias de deuda dentro del propio sector público alcanzó los $1.354.793 millones.

De esta manera, en los primeros ocho meses de 2026 el Gobierno acumuló un superávit primario equivalente al 1,1% del Producto Bruto Interno y un resultado financiero positivo cercano al 0,2% del PBI.

El saldo financiero de agosto mejoró 62,8% frente al mismo mes del año pasado.

Qué pasó con el gasto

El gasto primario registró durante agosto una caída real interanual del 0,5%, una reducción considerablemente menor a la observada en julio, cuando había retrocedido alrededor del 7% por encima de la inflación.

Algunas partidas, sin embargo, mostraron aumentos en términos reales.

Según informó Economía, las transferencias a universidades crecieron 9,7% frente a agosto de 2025, mientras que las prestaciones del PAMI aumentaron 4,9%.

También registraron incrementos reales la Asignación Universal por Hijo, con 4,7%, y las pensiones no contributivas, con 4,2%.

La apuesta al equilibrio fiscal

Caputo volvió a presentar el resultado como parte central del programa económico y aseguró que desde el inicio de la gestión el equilibrio fiscal se sostuvo mientras se redujeron impuestos por un monto acumulado equivalente a alrededor de tres puntos del PBI.

El proyecto de Presupuesto 2027 presentado esta semana al Congreso también contempla mantener un resultado financiero superavitario durante el próximo año.

Para 2026, las proyecciones oficiales apuntan a cerrar con un superávit primario cercano al 1,3% del PBI y un resultado financiero positivo de alrededor del 0,2%.

El resultado de agosto mejora además el acumulado respecto de julio, cuando el Sector Público Nacional llevaba un superávit primario equivalente al 0,9% del PBI y un resultado financiero del 0,1%.