Los activos argentinos cayeron en Wall Street y el riesgo país escaló a su nivel más alto en un mes

Los activos locales fueron arrastrados a terreno negativo llevando el riesgo país a la zona de los 524 puntos básicos.

Con caídas de hasta el 7% en ADRs de empresas como Central Puerto, Globant y Supervielle, y un retroceso del S&P Merval tanto en pesos como medido al contado con liquidación, los inversores adoptaron una postura marcadamente defensiva ante un escenario macroeconómico desafiante y tasas externas que actúan como un piso de rendimiento.

A contramano de la presión global que fortalece al billete verde frente a otras monedas, el mercado cambiario local se mantuvo sin sobresaltos: el dólar mayorista avanzó levemente a 1514,50 pesos, mientras que el minorista del Banco Nación operó en 1535 pesos y las cotizaciones financieras operaron estables o con ligeras bajas, en una rueda donde los títulos soberanos en dólares cedieron un 0,7% promedio.

(Con información de TN)