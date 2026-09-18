Ganancias: ARCA extendió dos vencimientos clave para septiembre

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó el calendario del Impuesto a las Ganancias y estableció dos nuevas fechas que deberán tener en cuenta los contribuyentes durante los próximos días.

La presentación de la declaración jurada correspondiente al período fiscal 2025 podrá realizarse hasta el 22 de septiembre inclusive.

La medida alcanza a personas humanas y sucesiones indivisas, tanto a contribuyentes comprendidos en el régimen general como a quienes se encuentran adheridos al Régimen de Declaración Jurada Simplificada.

La prórroga fue establecida mediante la Resolución General 5890/2026.

El primer anticipo también se postergó

ARCA también modificó el vencimiento del primer anticipo del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2026.

El pago podrá realizarse hasta el 24 de septiembre inclusive, sin distinción por terminación de CUIT.

Originalmente, esos vencimientos estaban previstos para el 14, 15 y 16 de septiembre según el número de CUIT del contribuyente.

De esta manera, las dos fechas que deberán tenerse en cuenta son:

22 de septiembre: vencimiento para presentar la declaración jurada de Ganancias 2025.

24 de septiembre: vencimiento para pagar el primer anticipo de Ganancias 2026.

El pago del saldo no cambió

La modificación no alcanzó al vencimiento del saldo correspondiente al período fiscal 2025.

Esa obligación mantuvo como fecha el 27 de julio, por lo que la extensión otorgada por ARCA corresponde únicamente a la presentación de la declaración jurada.

El organismo explicó que la decisión se adoptó luego de reuniones con entidades que representan a profesionales de ciencias económicas, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.