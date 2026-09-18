Modernización laboral: a seis meses de su vigencia, cae el empleo registrado y se dispara la informalidad
Lejos de dinamizar la contratación registrada como prometía la reforma, las estadísticas oficiales y los informes privados reflejan que el sector formal perdió decenas de miles de puestos en el último año, mientras que la informalidad funcionó como un refugio forzoso que absorbió a más de 340.000 trabajadores y elevó la tasa informal al 45%.
Este desplazamiento hacia formas de subsistencia independientes y no registradas se traduce en una drástica caída de los ingresos reales y en una menor recaudación previsional, evidenciando que el régimen actual es incapaz de sostener aportes suficientes para el futuro sistema jubilatorio.
Con una desocupación que se mantiene firme, una creciente masa de ocupados que necesita buscar un segundo trabajo para llegar a fin de mes y una precarización que se consolida, el tejido laboral argentino acumula desequilibrios estructurales que profundizan la vulnerabilidad social.
(Con información de Perfil)