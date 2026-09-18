El Presupuesto 2027 blinda a la SIDE y castiga a educación, ciencia y asistencia social

El informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revela que la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) contará en 2027 con recursos reales 44,8% superiores a los de 2023.

Se trata de una trayectoria totalmente inversa a la de las funciones sociales, donde dependencias como Vivienda, Asistencia Social, Ciencia y Educación sufren derrumbes históricos de entre el 45% y el 99%.

La asimetría en la asignación de recursos convive, además, con la caída en términos reales de la recaudación por Bienes Personales debido a la reducción de alícuotas, el sostenimiento de exenciones fiscales de alto impacto para grandes inversiones —como el RIGI y las nuevas concesiones viales— y la quita de asignaciones específicas que jaquean el financiamiento operativo de organismos técnicos esenciales como el INTA, el INTI y el SENASA.

(Con información de Página12)