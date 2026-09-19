Aeropuertos Argentina: la AGN cuestionó la prórroga y pone bajo la lupa una nueva extensión

La Auditoría General de la Nación (AGN) formuló observaciones sobre el proceso mediante el cual se prorrogó por diez años la concesión de Aeropuertos Argentina, que originalmente vencía en febrero de 2028 y fue extendida hasta 2038 durante 2020. El organismo oficial señaló que aquella decisión se justificó, entre otros puntos, por el impacto de la pandemia sobre la ecuación económico-financiera y por compromisos de inversión.

El informe detectó debilidades en el procedimiento administrativo, falta de documentación incorporada a los expedientes y cuestionamientos sobre la forma en que quedaron establecidos algunos compromisos de obras e inversiones.

La discusión toma nueva relevancia porque Ámbito reveló que el Gobierno y Aeropuertos Argentina vienen negociando una nueva extensión contractual, con un horizonte que podría llegar hasta 2066. El medio vinculó esa negociación con tres actas suscriptas entre el ORSNA y la concesionaria desde 2025.

Uno de los puntos observados por la AGN fue la ausencia de un procedimiento específico que ordenara la intervención de las distintas áreas involucradas en la prórroga de 2020. También cuestionó que algunos compromisos de inversión no tuvieran parámetros suficientemente claros para evaluar posteriormente su cumplimiento.

La extensión otorgada en 2020 llevó el vencimiento de la concesión de 2028 a 2038. Por eso, cualquier eventual regreso al plazo original dependería de la validez y continuidad de aquella prórroga; el informe de la AGN, por sí solo, no deja automáticamente sin efecto el contrato vigente.

Ámbito plantea que las observaciones podrían complicar políticamente y administrativamente una nueva extensión, mientras continúa abierta la discusión sobre el futuro de la concesión de las terminales aeroportuarias.