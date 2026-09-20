A semanas de la llegada de León XIV, crecen las diferencias entre el Gobierno y la Iglesia
Política20/09/2026Ivana Chañi
El Papa visitará Argentina del 8 al 11 de noviembre. El Ejecutivo busca bajar la confrontación y garantizar el operativo, aunque no prevé modificar sus principales políticas.
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