A semanas de la llegada de León XIV, crecen las diferencias entre el Gobierno y la Iglesia

La próxima visita del papa León XIV a la Argentina encuentra al Gobierno nacional y a la Iglesia Católica con diferencias en varios temas de la agenda política y social.

El Pontífice estará en el país entre el 8 y el 11 de noviembre, en una visita cuya organización ya involucra al Gobierno, la Conferencia Episcopal y distintas administraciones provinciales y municipales.

Infobae repasó los principales puntos de fricción y mencionó entre ellos la pobreza, las políticas para personas con discapacidad, la regulación de la inteligencia artificial, la ludopatía y la reducción de la edad de imputabilidad penal.

Según esa reconstrucción, la estrategia de la Casa Rosada será escuchar los planteos eclesiásticos y evitar una confrontación directa, al mismo tiempo que garantiza la logística y seguridad de la visita. Por ahora, no hay señales de cambios sustanciales en las políticas cuestionadas por sectores de la Iglesia.

Uno de los asuntos especialmente sensibles es Discapacidad. La elección del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole como uno de los puntos previstos en la agenda papal fue interpretada dentro del oficialismo como un gesto significativo en medio de la discusión por los fondos y prestaciones del sector.

El canciller Pablo Quirno, sin embargo, rechazó que existan diferencias en aspectos esenciales y sostuvo que entre el Gobierno y la Iglesia “no hay diferencias en valores fundamentales”.

Mientras continúan los preparativos, la visita de León XIV se perfila así como un acontecimiento religioso de enorme alcance, pero también como un escenario donde podrían aparecer públicamente algunas de las diferencias que actualmente atraviesan la relación entre el Episcopado y el Gobierno.