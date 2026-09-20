Discapacidad: fuerte cruce entre Martín Menem y Guillermo Pfening en televisión

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el actor Guillermo Pfening protagonizaron un tenso intercambio durante La noche de Mirtha, al debatir sobre las pensiones y las prestaciones destinadas a personas con discapacidad.

La discusión comenzó cuando Juana Viale preguntó si una persona que recibe una pensión puede acceder a un empleo formal sin perder el beneficio. Menem respondió que se trabaja para encontrar un esquema “lo más justo posible”.

Pfening intervino entonces para señalar las dificultades que, según planteó, enfrentan quienes necesitan complementar la pensión con un ingreso laboral. Cuando Menem le preguntó si conocía cómo estaba la situación de la discapacidad en 2023, el actor respondió: “Yo tengo un hermano con discapacidad y convivo con él hace 40 años”.

Minuto Uno se hizo eco del intercambio y destacó además el planteo de Pfening sobre el nomenclador de prestaciones, que establece valores de referencia para terapias y servicios. El actor expresó preocupación por eventuales modificaciones y por el impacto que podrían tener sobre las familias.

Menem señaló que el tema continúa en discusión y que se trabaja en una redacción que contemple las distintas situaciones vinculadas con discapacidad.

El intercambio se produjo mientras el Congreso mantiene abierto el debate sobre cambios en materia de discapacidad y su tratamiento dentro del Presupuesto 2027.