Scaloni dejó abierta la puerta a seguir en la Selección: “Lo intentaremos”

Lionel Scaloni habló por primera vez sobre su futuro al frente de la Selección Argentina y, aunque evitó confirmar su continuidad, dejó abierta la posibilidad de seguir después del Mundial 2026.

En una entrevista con el canal asiático MiGu, recogida este sábado por TyC Sports, el entrenador sostuvo que el desafío será mantener la identidad construida durante los últimos años, aun cuando reconoció que repetir ese proceso no será sencillo.

“Lo intentaremos, estemos o no estemos nosotros”, afirmó Scaloni, sin dar una definición concreta sobre su permanencia.

El técnico también adelantó que comenzará una etapa de renovación del plantel, con oportunidades para jugadores jóvenes que vienen pidiendo lugar.

“De cara a lo que viene vamos a intentar meter a jóvenes, porque realmente lo merecen”, señaló.

Scaloni reconoció además que Argentina llegó al último Mundial con varios futbolistas lejos de su mejor condición física y consideró que las decisiones fueron más difíciles que en Qatar 2022.

Ahora, el entrenador plantea un nuevo ciclo con recambio y competencia interna, mientras mantiene abierta la incógnita sobre si será él quien continúe conduciendo a la Selección.