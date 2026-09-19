Scaloni dejó abierta la puerta a seguir en la Selección: “Lo intentaremos”
Deportes19/09/2026Ivana Chañi
El entrenador evitó confirmar qué hará con su futuro, pero habló de la próxima etapa del equipo y anticipó que dará más lugar a futbolistas jóvenes.
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Boca disputará el primer compromiso como local ante Vasco da Gama el martes 13 de octubre, mientras que la revancha la tendrá el martes 20 de octubre. Ambos encuentros se disputarán a las 21:30.
El mediocampista de Liverpool habló de todo e hizo hincapié en la continuidad del entrenador en la Selección. Además, dedicó sentidas palabras para Lionel Messi, quien se retira de la ‘Albiceleste’.
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Con esta conquista, Messi llegó a los 930 goles en su carrera, poniéndose a sólo 70 de poder conseguir el tan ansiado gol número 1000.
Este dato pone en alerta al astro portugués, Cristiano Ronaldo, quien ya tiene un total de 979 tantos, por lo que sólo le hacen falta 21 para poder conseguir esa cifra.
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El defensor y el delantero se suman a la delegación “Albiceleste” para los amistosos de fecha FIFA que marcarán el retiro del astro argentino. Además, remarcaron que “hay que seguir adelante”.
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