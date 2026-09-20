Pobreza: el Gobierno ajusta su discurso ante una eventual suba del índice

El Gobierno nacional prepara su estrategia comunicacional antes de que el INDEC publique el próximo dato de pobreza, correspondiente al primer semestre de 2026, ante estimaciones privadas que anticipan un resultado superior al último registro oficial.

La medición será difundida el jueves 24 de septiembre, según el calendario oficial del organismo estadístico. El dato anterior, correspondiente al segundo semestre de 2025, ubicó a la pobreza en 28,2% de las personas y a la indigencia en 6,3% dentro de los 31 aglomerados urbanos relevados.

TN describió que la Casa Rosada busca ajustar la forma de comunicar los resultados económicos frente a la posibilidad de que el nuevo índice refleje un deterioro. Según el medio, el objetivo oficial es analizar por separado variables como inflación, actividad, consumo, salarios y empleo, sin considerar que un indicador negativo implique por sí mismo una revisión general del programa económico.

Javier Milei transmitió esa línea esta semana a legisladores de La Libertad Avanza. De acuerdo con TN, el Presidente pidió reforzar públicamente los argumentos sobre la marcha de la economía y sostener especialmente la reducción de la inflación.

Las proyecciones privadas anticipan una suba

Las estimaciones mencionadas por TN ubican la pobreza del primer semestre alrededor del 31% al 32%. El nowcast de la Universidad Torcuato Di Tella citado por el medio la calcula en 31,6%. De confirmarse un resultado en ese rango, implicaría una suba de aproximadamente tres puntos frente al 28,2% registrado oficialmente en el segundo semestre de 2025. Esas proyecciones no sustituyen el dato que difundirá el INDEC.

El escenario económico presenta señales diferentes según el indicador. El INDEC informó una inflación mensual de 1,7% en agosto y una desocupación de 7,9% en el segundo trimestre, mientras que el PIB desestacionalizado cayó 0,6% respecto del trimestre anterior.

Según la reconstrucción de TN, dentro del Ejecutivo evalúan argumentar que una eventual suba de la pobreza frente al semestre anterior debería compararse también con niveles previos más altos. El dato oficial del jueves será el que permita establecer si efectivamente hubo un cambio en la tendencia.