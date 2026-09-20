Sáenz, entre los gobernadores que viajarán con Milei a París

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, integrará la delegación de mandatarios provinciales que acompañará al presidente Javier Milei a París para participar de la Argentina Week, un encuentro destinado a promocionar oportunidades de inversión en el país.

La actividad se desarrollará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en la capital francesa.

Noticias Argentinas publicó que el Gobierno buscará mostrar ante empresarios e inversores europeos una imagen de respaldo político y gobernabilidad, en momentos en que mantiene negociaciones con las provincias por iniciativas como el Presupuesto 2027 y la suspensión de las PASO.

Además de Sáenz, está prevista la participación de Carlos Sadir, Alfredo Cornejo, Juan Pablo Valdés, Marcelo Orrego, Raúl Jalil, Alberto Weretilneck, Ignacio Torres, Rolando Figueroa, Rogelio Frigerio y Leandro Zdero. Jorge Macri también podría sumarse, aunque su presencia todavía no fue confirmada oficialmente.

Para los gobernadores, la gira también abrirá una instancia para presentar proyectos provinciales, buscar inversiones y gestionar recursos ante potenciales interesados europeos.