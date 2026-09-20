Sáenz, entre los gobernadores que viajarán con Milei a París
Política20/09/2026Ivana Chañi
El gobernador salteño participará de la Argentina Week, prevista del 30 de septiembre al 2 de octubre. La gira combinará promoción de inversiones y reuniones políticas.
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