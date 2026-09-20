Sáenz, entre los gobernadores que viajarán con Milei a París

El gobernador salteño participará de la Argentina Week, prevista del 30 de septiembre al 2 de octubre. La gira combinará promoción de inversiones y reuniones políticas.
Política20/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, integrará la delegación de mandatarios provinciales que acompañará al presidente Javier Milei a París para participar de la Argentina Week, un encuentro destinado a promocionar oportunidades de inversión en el país.

La actividad se desarrollará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en la capital francesa.

Noticias Argentinas publicó que el Gobierno buscará mostrar ante empresarios e inversores europeos una imagen de respaldo político y gobernabilidad, en momentos en que mantiene negociaciones con las provincias por iniciativas como el Presupuesto 2027 y la suspensión de las PASO.

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Además de Sáenz, está prevista la participación de Carlos Sadir, Alfredo Cornejo, Juan Pablo Valdés, Marcelo Orrego, Raúl Jalil, Alberto Weretilneck, Ignacio Torres, Rolando Figueroa, Rogelio Frigerio y Leandro Zdero. Jorge Macri también podría sumarse, aunque su presencia todavía no fue confirmada oficialmente.

Para los gobernadores, la gira también abrirá una instancia para presentar proyectos provinciales, buscar inversiones y gestionar recursos ante potenciales interesados europeos. 

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