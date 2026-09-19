Alerta en Riad: explosiones y una gran columna de humo cerca del aeropuerto

Arabia Saudita activó durante la madrugada de este sábado alertas por una “amenaza aérea hostil” en Riad, mientras residentes escuchaban fuertes explosiones en distintos puntos de la capital.

Horas después, imágenes mostraron llamas y una gran columna de humo negro en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Rey Khalid. Reuters confirmó visualmente el incendio, aunque las autoridades sauditas no habían informado todavía cuál fue su causa.

Página/12 puso el foco en la alerta activada en la capital saudita y en la tensión generada por las explosiones cerca de la terminal aérea, en medio de una nueva escalada del conflicto con los hutíes de Yemen.

La Defensa Civil saudita había enviado advertencias a los teléfonos de los habitantes de Riad y Al-Kharj, antes de emitir posteriormente el aviso de que el peligro había cesado.

El episodio se produce en un contexto de intensificación de los ataques hutíes contra ciudades e infraestructura saudita, tras la reanudación de las hostilidades en Yemen.