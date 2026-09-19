Bolivia eliminó totalmente el subsidio al diésel y anticipan protestas

El Gobierno de Bolivia anunció la eliminación total de la subvención al diésel, por lo que el combustible pasará a venderse a un valor vinculado con el precio que paga el país para importarlo.

La decisión fue comunicada por el presidente Rodrigo Paz después de que el Congreso aprobara un programa de financiamiento por US$1.900 millones con el Fondo Monetario Internacional, destinado a respaldar un plan de estabilización económica.

“Desde hoy el diésel nos costará lo mismo que nos cuesta comprarlo afuera”, sostuvo Paz en un mensaje televisado reproducido por Deutsche Welle. El mandatario argumentó que el Estado no puede seguir comprando combustible a precio internacional para venderlo subsidiado internamente mientras una parte termina desviada al contrabando.

Según las cifras expuestas por el Gobierno boliviano, la subvención al combustible —principalmente al diésel— implicaba un costo aproximado de US$55 millones por semana. El Ejecutivo anunció que esos recursos serán redireccionados hacia escuelas, hospitales y carreteras.

La eliminación del subsidio forma parte de los compromisos económicos asumidos en el programa acordado con el FMI, que también contempla una reducción del déficit fiscal y otras reformas.

Como medida compensatoria, el Gobierno anunció un nuevo pago del programa social PEPE para 2,9 millones de personas y créditos preferenciales destinados a transportistas, artesanos, comerciantes y otros sectores.

La decisión anticipa un escenario de conflicto: sectores productivos, campesinos y transportistas expresaron su rechazo y anunciaron posibles protestas para reclamar algún tipo de esquema de subvención.