Un planeta de menos de un millón de años desconcierta a los astrónomos

Un equipo de científicos de la Universidad Diego Portales, de Chile, descubrió un planeta con menos de un millón de años de antigüedad, considerado el más joven detectado hasta ahora.

El hallazgo, difundido por Xataka tiene como protagonista a Elias 2-24b, un gigante gaseoso que todavía se encuentra rodeado por el disco de polvo y gas a partir del cual se forman los planetas.

El dato resulta especialmente llamativo porque los gigantes gaseosos como Júpiter necesitan, según los modelos tradicionales, varios millones de años para completar su formación. Hasta ahora, los planetas más jóvenes conocidos rondaban los cinco millones de años.

Elias 2-24b, en cambio, ya presenta características de un planeta gigante cuando todavía estaría atravesando las primeras etapas de su desarrollo, lo que podría obligar a revisar los tiempos y mecanismos actualmente aceptados para la formación planetaria.

El planeta fue observado mediante un coronógrafo del Observatorio Keck, en Hawái, un instrumento que bloquea artificialmente la luz de una estrella para poder detectar objetos mucho menos luminosos que orbitan a su alrededor.

El descubrimiento abre una oportunidad para observar prácticamente en directo cómo nace un planeta y comprender mejor procesos que también ocurrieron, hace miles de millones de años, durante la formación de la Tierra y del Sistema Solar.