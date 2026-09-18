Kiev exige a la comunidad internacional que desconozca los comicios rusos

El gobierno ucraniano condenó enfáticamente las elecciones legislativas organizadas por Moscú en las regiones ocupadas.
El Mundo18/09/2026Iván LuisIván Luis

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A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania calificó el proceso desarrollado en Crimea, Donetsk, Lugansk, Zaporizhia y Kherson como una mascarada que carece de toda validez democrática. 

Desde Kiev alertaron que los comicios —llevados a cabo en un clima de extrema vulnerabilidad donde los residentes denuncian votaciones bajo amenaza, persecuciones y la obligación de portar pasaportes rusos para acceder a servicios básicos— solo pretenden maquillar una conquista militar plagada de violaciones a los derechos humanos.

Organizaciones locales e internacionales también advirtieron sobre la total opacidad del escrutinio, la supresión de la videovigilancia y la flexibilización de las normas para inflar artificialmente la participación.

Frente a este escenario, las autoridades ucranianas exhortaron a los gobiernos extranjeros a no convalidar los resultados y recordaron que colaborar con la organización de la votación constituye un delito federal bajo la legislación de Kiev.

(Con información de Infobae)

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