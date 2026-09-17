ADP advierte que docentes piden ayuda de emergencia para pagar la luz y el gas

La situación económica de los docentes ya se traduce en pedidos de préstamos y ayuda de emergencia para afrontar servicios básicos, según advirtió el secretario general de la Asociación Docente Provincial (ADP), Fernando Mazzone.

En Día de Miércoles, Mazzone describió las dificultades que observa dentro del sector y puso como ejemplo los pedidos de asistencia que llegan al gremio.

“Ayuda de emergencia para pagar la luz, por ejemplo”, señaló al referirse a las necesidades que atraviesan algunos trabajadores de la educación.

El dirigente también apuntó contra el peso de los impuestos y los servicios sobre los ingresos docentes. “La verdad que no aflojan con el tema de los impuestos tanto a nivel nacional como a nivel provincial y a mí me preocupa muchísimo”, afirmó.

Mazzone aseguró que la situación ya fue planteada en las negociaciones salariales y consideró que la presión sobre los bolsillos de los trabajadores llegó a un punto crítico.

“Yo lo digo y lo manifiesto públicamente, lo manifiesto en las paritarias. Ya es demasiado”, sostuvo.

Como ejemplo, relató el caso de un docente que le mostró fuertes variaciones en la factura de electricidad. “Pagaba 200, pasó a 300, pasó a 400 y este mes bajó a 200”, contó, al referirse a los montos que le había exhibido el trabajador.

El titular de ADP también planteó dudas sobre la forma en que se realizan algunas mediciones de consumo y reclamó mayor claridad para los usuarios.

“Hay cosas que creo que se deberían explicar un poco más”, señaló, aunque enseguida agregó que, frente a la actual situación económica, “no tan solo hay que explicar, sino actuar en consecuencia teniendo en cuenta la coyuntura que estamos viviendo”.