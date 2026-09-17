Sáenz reclamó a Nación por la falta de respuestas: “La paciencia se va acabando”

El gobernador Gustavo Sáenz elevó este miércoles el tono de sus reclamos al Gobierno nacional y cuestionó la falta de respuestas a distintas demandas de las provincias. Lo hizo después de participar de una reunión con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en la Casa Rosada, junto a otros mandatarios.

“La paciencia se va acabando y se va agotando cuando vemos esta hipocresía y falta de consideración y de reciprocidad para con los gobernadores que acompañamos, ayudamos”, afirmó Sáenz en diálogo con A24.

El encuentro tuvo como uno de sus ejes la discusión política en torno al Presupuesto 2027 y la reforma electoral que impulsa el Gobierno nacional. Pero, según explicó el mandatario salteño, los gobernadores también plantearon problemas concretos que afectan a sus provincias.

El reclamo de Sáenz: “Cuando nos necesitan, hablan con nosotros”

Sáenz planteó que existe una diferencia entre el acompañamiento que algunos gobernadores brindaron a iniciativas impulsadas por Nación y las respuestas que luego reciben en sus propios territorios.

“Hablamos de cuestiones que nos están pasando a los gobernadores, sobre todo aquellos que acompañamos distintas leyes a nivel nacional y que a nivel provincial no nos acompañan”, sostuvo.

En ese sentido, apuntó directamente al vínculo con funcionarios nacionales y mencionó al jefe de Gabinete y al ministro de Economía, Luis Caputo.

“Como le decía al jefe de Gabinete, como le decía a Caputo, es muy chiquito para ellos pensar en lo que está pasando en la Legislatura de Salta, en la Legislatura de Tucumán o de Jujuy, pero cuando nos necesitan, hablan con nosotros todos los días, a toda hora, en todo momento y acompañamos lo que hay que acompañar”, afirmó.

El planteo coincide con otros reclamos de los gobernadores que participaron de la reunión, vinculados con obras demoradas, financiamiento y recursos para las provincias.

Obras, deuda y financiamiento para Salta

Uno de los puntos que Sáenz puso sobre la mesa fue la posibilidad de acceder a financiamiento y endeudamiento para afrontar obras de infraestructura.

Según explicó, la provincia necesita autorización y garantías de Nación para avanzar con determinados mecanismos de financiamiento. También señaló que Salta asumió con recursos propios trabajos vinculados con rutas nacionales que, según su planteo, corresponden al Gobierno nacional.

El reclamo se produce mientras la Casa Rosada busca respaldo de los gobernadores para avanzar con su agenda legislativa y el Presupuesto 2027, en una ronda de reuniones con distintos mandatarios provinciales.

Sáenz anticipó que no acompañará cambios en discapacidad

Otro de los puntos que generó diferencias fue la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Sáenz anticipó que no acompañará los cambios que impulsa el Gobierno nacional y sostuvo que el equilibrio fiscal debe contemplar también el impacto social de las medidas.

“No vamos a acompañar porque entendemos que hay que buscar que ese equilibrio fiscal que tanto se defiende vaya acompañado de un equilibrio social. Aquellos que tienen una discapacidad no son una planilla de Excel”, expresó.

La reunión con Santilli contó además con la participación de Raúl Jalil, gobernador de Catamarca; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; y Osvaldo Jaldo, de Tucumán.

El encuentro dejó así planteado un escenario de negociación entre Nación y las provincias, con el Presupuesto 2027, la reforma electoral, las obras y el financiamiento provincial entre los principales temas sobre la mesa.