Discapacidad en alerta: advierten que el Presupuesto 2027 arremete contra la ley

En ‘No es una tarde cualquiera’ – por Aries – la presidenta de la Fundación Anidar, Elena Arce, explicó que el proyecto de Presupuesto 2027 que presentó hace pocas horas el gobierno de Milei trae consigo modificaciones a la Ley de Emergencia en Discapacidad, norma actualmente en vigencia, pero que el gobierno nacional se niega a cumplir.

Así, indicó, en los artículos del 36 al 47 se habla de discapacidad y modifica los artículos de la Ley de Emergencia volviendo al modelo de incapacidad laboral por el cual se considera que un trabajador que sufre un accidente – y queda incapacitado para toda su vida – no debería recibir pensión por discapacidad.

Por otro lado, lo planteado también hace foco en que una persona con discapacidad de nacimiento pierda automáticamente su pensión si accede a un puesto de trabajo en el mercado formal.

“Es totalmente inconstitucional, atenta contra la Ley de Administración Financiera y es regresiva respecto a los derechos adquiridos. Lo que se pretende es volver a un modelo viejo que pensábamos superado hacer más de 30 años”, indicó Arce.

Además, informó la titular de Anidar, el proyecto libertario pretende cambios en el nomenclador universal; hoy, cualquier persona con discapacidad tiene la misma cobertura en cualquier punto del país sin importar el tamaño de su obra social, sin embargo, el Presupuesto 2027 pretende dejar esta atención librada a la capacidad financiera de cada obra social al tener la potestad de acordar con los prestadores cuánto se va pagará por los servicios.

“Es gravísimo”, aseguró Arce, y finalizó: “Fue una sorpresa, nunca nos imaginamos que en el Presupuesto iban a volver a arremeter contra la ley. Estamos en alerta”.