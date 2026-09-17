Once exfuncionarios salteños aún adeudan su declaración jurada patrimonial

Once exfuncionarios públicos de Salta aparecen en la última nómina oficial de personas que adeudan su Declaración Jurada de Bienes Patrimoniales correspondiente al cese de funciones.

El listado forma parte de la séptima publicación de 2026 de Escribanía de Gobierno, incorporada como aviso administrativo y publicada este jueves 17 de septiembre en el Boletín Oficial. El registro comprende las declaraciones pendientes hasta el 11 de septiembre.

La nómina incluye a ocho personas que ocuparon bancas en concejos deliberantes del interior: Roberto Alejandro Ávila y Cynthia Beatriz Farfán, de Orán; Mercedes Micaela Báez Abregú, de El Quebrachal; Manuel Alberto Celiz y Jaime José Navarrete, de Embarcación; Willians Miguel García, de Rosario de Lerma; Miguel Ángel Mercado, de San Lorenzo; y Cristian Rafael Saravia, de Joaquín V. González.

También figura Mónica Graciela Sirimarco, quien se desempeñó como gerente de Atención de las Personas del Hospital Dr. Rafael Villagrán de Chicoana.

La lista se completa con dos exfuncionarios de la Municipalidad de Salta: Guadalupe Cruz Colque, exsecretaria de Acción Social, y Aroldo Jesús Tonini, exsecretario de Servicios Públicos y Ambiente.

En todos los casos, el documento identifica como pendiente la declaración vinculada al “cese de funciones”.

El aviso se publica en el marco de las leyes provinciales 3382 y 6547, que regulan las declaraciones juradas patrimoniales de funcionarios públicos.

El anexo también aclara que la totalidad de los municipios presentó el listado de funcionarios obligados, por lo que no aparecen comunas pendientes de informar quiénes estaban alcanzados por la obligación.